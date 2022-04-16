Samsun'da sahiller şenlendi

Samsun'da hava sıcaklığının 18 dereceyi görmesini fırsat bilen vatandaşlar kendilerini park, bahçe ve sahil kenarlarına attı.

Güneşli havanın etkili olmasıyla şehirde termometreler yer yer 18 dereceyi gördü. Bahar gelmesini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Sahil ve yeşil alanlar vatandaşlarla doldu. Atakum ilçesi sahilinde aileler çocuklarını parklara götürerek sevindirdi. Kimi vatandaşlar kamp sandalyesiyle deniz kenarında oturarak kimisi ise bisiklet sürerek keyifli anlar yaşadı. Vatandaşlar, soğuk havaların etkisinin uzun sürdüğünü, güneşli havaya hasret kaldıklarını söyledi.