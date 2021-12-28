Samsun'da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, Kavak ilçesinde sahte alkol satışı yaptığından şüphe duyulan bir şahsın, iş yerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 47 litre sahte alkol, 26 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 2 litre 160 ml kit olarak tabir edilen gıda aroması ele geçirildi.

Olay neticesinde 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.