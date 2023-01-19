Samsun'da sahte dolarla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun'da KOM polisinin takibi sonucu 10 adet 50'lik sahte ABD dolarıyla yakalanan yabancı uyruklu bir kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konuları dahilinde yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde elindeki sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye çalışan yabancı uyruklu A.İ.'yi takibe aldı. Gözaltına alınan A.İ.'den 10 adet 50'lik banknot sahte dolar ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan A.İ. 'piyasaya sahte para sürmek' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.İ. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.