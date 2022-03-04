Samsun'da sahte içki ele geçirildi

Samsun'da polisin yaptığı operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Olay, Samsun Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi ile Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında bir iş yeri, 05 plakalı araç ve evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 71 adet 5 litrelik etil alkol, 30 adet içki aroması, 3 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde yapma alkol ele geçirildi. Olayla ilgili Z.E. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan işlemlere başlatıldı.