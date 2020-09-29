Samsun'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bulunan C.A.'nın ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 81 adet cam şişe içerisinde sahte bandrollü olduğu değerlendirilen 100 cc'lik alkollü içki, 32 adet cam şişe içerisinde sahte bandrollü olduğu değerlendirilen 70 cc'lik alkollü içki, 19 adet cam şişe içerisinde sahte bandrollü olduğu değerlendirilen 35 cc'lik alkollü içki, 10 adet cam şişe içerisinde sahte bandrollü olduğu değerlendirilen 50 cc'lik olmak toplamda 142 adet şişelenmiş alkollü içki, 34 adet 5 litrelik plastik bidonlar içerisinde etil alkol, 36 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde etil alkol, 240 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde etil alkol, 593 adet değişik marka ve ebatlarda cam ve plastik şişe içerisinde sahte alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen anason ele geçirildi. Olayda ilgili gözaltına alınan C.A. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı.