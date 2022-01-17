İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Samsun’da içtiği sahte içkiden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da içtiği sahte içkiden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesi'nde 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği sahte içkiden zehirlenen 69 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Köprülü, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aynı gün hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.