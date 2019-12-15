Samsun'da Salon Okçuluk Türkiye Kupası kupası yoğun katılım ile gerçekleşti.

Samsun İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Okçuluk Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası, İlkadım Okçuluk Okçuluk Salonu'nda yapılan final müsabakaları ile son buldu. 11 Aralık'ta başlayan turnuvada 32 ilden 66 kulüp toplamda 600 sporcu müsabakalarda ter döktü. Final müsabakalarına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere madalyalarını takdim etti.

Akabinde konuşma yapan Samsun ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesi şehir açısından çok iyi oldu. 600 sporcumuz burada madalya için ter döktü. Samsun spor konusunda kendini sürekli geliştiriyor. Ben yarışmalara katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Salon Okçuluk Türkiye Kupası ayrıca Türkiye'de özel bir kulüp tarafından düzenlenen ilk organizasyon olma özelliği taşıyor.