Samsun'da SAT-2 tipi şap hastalığı ile mücadele

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da SAT-2 şap hastalığı ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını, bugün itibarıyla şehirde 1 adet SAT-2 tipi şap hastalığı mihrakının bulunduğunu ve şap aşılama kampanyası döneminde kampanya dâhilinde 354 bin 837 hayvanın tümünün aşılandığını söyledi.

Çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonu olan şap hastalığı, yüksek bulaşma oranına sahip bir hastalık olarak hassas hayvan topluluklarında yüzde 100'e kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle hastalık ekonomik ve ticari yönlerden büyük önem taşıyor. Son dönemde, Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne incelenmek üzere numuneler gönderildiğini ifade eden Müdür Sağlam, "Bu numunelerin daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş olup ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi de yapılmıştır. İlimizde de SAT-2 şap hastalığı ile ilgili tüm tedbirler alınmış ve 23 Şubat 2023 tarihli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile tüm hayvan pazarlarımız kapatılmıştır" dedi.

"Samsun'da 1 adet SAT-2 tipi şap hastalığı mihrakı bulunuyor"

Hastalığın yayılımının engellenebilmesi için ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını, gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Sağlam, "Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirler alınmış olup, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur. İlimiz Çarşamba ilçesinde O tipi, Tekkeköy ve Asarcık ilçelerinde SAT-2 tipi şap hastalığı çıkışı olmuş, aşılama ve kordon karantina tedbirleri ile hastalık kontrol altına alınmış ve sönüşleri Asarcık hariç yapılmıştır. İlimizde bugün itibarıyla 1 adet SAT-2 tipi şap hastalığı mihrakı bulunmaktadır. SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemlerin yanında ilkbahar şap aşılama kampanyası döneminde kampanya dâhilinde 354 bin 837 hayvanın tümü aşılanmıştır. Ayrıca SAT-2 suşlu virüsü içeren aşı ile aşılanan hayvan sayısı da 165 bin 874 olup aşılama çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün, nisan ayında illere gönderdiği yazı gereği yurt içi hayvan hareketleri 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle serbest bırakılmıştır. Bu yazıya göre şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında, iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde sevk edilecek büyükbaş hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılanma tarihinden itibaren 21 gün sürenin geçmiş olması gerekmektedir. İller arası küçükbaş hayvan sevklerinde, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkleri ve iki aylıktan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde Şap aşısı şartı aranmamaktadır. İlimiz genelinde geçtiğimiz 23 Şubat tarihinden itibaren kapalı olan hayvan pazarları, 18 Mayıs tarihinden itibaren Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile açılmıştır. Hayvan pazarlarının işletmeci tarafından temizlik ve dezenfeksiyonun işlemlerinin titizlikle yapılması, hayvan pazarına girişlerde gerekli kontrollerin yapılması, küpesiz, belgesiz, hastalık şüpheli hayvanların pazarlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmemesi şap hastalığı ile mücadelede önem arz etmekte olup konu yakın takibimizdedir" diye konuştu.