Samsun'da satışa hazır 14 paket uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da paketler halinde satışa hazır 313.27 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bir markette çalışan B.D.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada paketler halinde satışa hazır 14 paket 313.27 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.