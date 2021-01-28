Samsun'da sazlık yangını

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan sazlık yangını geniş bir alanı küle çevirdi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından mahallede bulunan sazlık bölgesi farklı noktalardan ateşe verildi. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme ekipleri, arazinin bataklık olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Bölgede etkisini gösteren fırtınanın da etkisiyle şiddetlenen yangın kısa sürede sazlıktaki geniş bir alan zarar verdi. Yangınn mahallede bulunan evlere sıçramaması için, itfaiye ve kolluk kuvvetlerince önlem alındı.