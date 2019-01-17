Samsun'da seçime kadar ekmeğe zam yok

Başkan Yılmaz Yiğit, yaklaşık 2 ay önce 300 gram ekmeğin 1 buçuk lira olduğunu hatırlattı. 2018 yılının Ağustos ayında yıl sonuna kadarki süreçte ekmeğin ham maddelerine yüzde 60 oranında zam geldiğini ifade eden Yiğit, “Ağustos ayında aldığımız 50 kilogram un yaklaşık 70 lirayken ekim ayında bu fiyat 115 liraya kadar çıktı. Devletimizin aldığı bir takım önlemler neticesinde şu anda unlarımız 90-95 lira bazında devam ediyor. Fırıncı esnafımız bu süreçte mağduriyet yaşadı. Ancak bu süreçte devletimiz nasıl takdir gördüyse ona göre hareket ettik ve edeceğiz” dedi.

“Fiyatı Ticaret Bakanlığı belirliyor”

31 Mart yerel seçimlere kadar Samsun'da ekmeğe herhangi bir zam yapılmasının düşünülmediğini aktaran Yiğit, “Çünkü Ticaret Bakanlığımızın tebliği bu yönde. Fırıncımız bu süreçte dikkatli bir şekilde ticaretlerine yön vermeli. İç bünyelerinde birtakım tasarrufa gitmelerini tavsiye ediyorum. Bu 3 aylık süreci inşallah iyi bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Seçimden sonra ise Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde ekmekle ilgili oran belirleyecek. Bu oran için Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığından oluşan birim ile birlikte bir maliyet hesabı yapılır. Bu maliyet bölgesel anlamda bizlere tebliğ edilir. Biz de belirtilen fiyatı geçmemek koşuluyla bünyemize uygun olarak gramaj uygulamasına gideriz” diye konuştu.

“1 liraya simit satanlar zarar ediyor”

Simit fiyatlarındaki farklılıklar hakkında konuşan Yiğit, şunları söyledi:

“Resmi olarak 90 gram simit 1 buçuk lira. Samsun'da 18 adet simit fırını var. Bunların 4-5 tanesi simit center diye tabir edilen yerler. Bunlar ürettikleri simidi tezgahlarında satar. Diğerleri ise seyyar satıcılar veya büfe çalışanlarına satıyor. Simitçiler kendi aralarındaki pazar anlamında yaşadığı sıkıntıdan dolayı halkımızın menfaatleri doğrultusunda bir hamle yaparak 1 liraya satmaya başladı. Tabii onlarla ilgili bir takım önlemler almaya çalışacağız. Bir toplantı yapacağız. Çünkü şu anda zarar ediyorlar. Simit, birim fiyatından aşağı satıldığında ister istemez olumsuz bir şey aranıyor. Vatandaşlarımız bizi arıyor ve ‘simit fiyatları niye değişiyor' diye soruyor. Biz de ‘simidin resmi fiyatı 1 buçuk liradır' diye söylüyoruz vatandaşlara. Bunlarla ilgili gerekli mercilerin kontroller yapmasından yanayım."