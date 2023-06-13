Samsun'da selden yıkılan parkın duvarı evlerin balkonlarına zarar verdi

Samsun'da yoğun sağanak yağış ve ardından meydana gelen selden dolayı parkın yıkılan duvarı evlerin balkonlarının üzerine devrilerek zarar verdi.

Samsun'da sabaha karşı etkisini arttıran sağanak yağış sele neden oldu. Sağanak yağış ve selin yıktığı İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı'nın kenar duvarı yıkılarak bitişikteki evlerinin balkonlarının üzerine devrildi. Evlerin balkonlarında maddi zarar meydana geldi.

Yıkılan duvarı kaldırmak için İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri ile çalışma başlatıldı.