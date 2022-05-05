Samsun'da serin ve yağışlı günler

Samsun'da serin ve yağışlı havanın, hafta boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Samsun son bir haftadır serin ve yağışlı havanın etkisi altında. Şehir merkezinde yağış aralıklarla devam ediyor. Samsun'da son 24 saatte metrekareye 7,6 kilo yağış düştü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava uzmanlarından edinilen bilgiye göre serin ve yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürecek. Hafta sonu da sıcak ve güneşli hava öngörülmüyor. Doğu Karadeniz için yapılan kuvvetli yağış uyarılarına karşın Samsun'da yağış hafif seyrediyor. Yağışların risk oluşturması henüz beklenmiyor.