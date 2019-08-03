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Samsun'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Samsun’un Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Samsun-Sinop karayolu Çamgölü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Cam Gölü'ne pikniğe gelen Murat Kılçık (26), sahile inerek serinlemek için denize girdi. Denize girdiği sahilden 50 metre ileride boğulma tehlikesi geçirten genci gören sahilde çaycılık yapan Fikri Aydın (28), denize atlayarak onu sudan çıkardı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Kılıç'ı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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