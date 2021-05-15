İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Samsun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Yangın, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 77. kilometresi Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 52 EZ 049 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aracından duman çıktı. Bu sırada aracını yolun banket kısmına çekip park eden sürücüsü yoldan geçenle birlikten kendi imkanlarıyla aracı söndürdü. Araç daha sonra tekrar alev alınca itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Araç yangın sonrası hurdaya döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.