Samsun'da sıcak kış: Ortalamanın 8,3 derece üstünde

Samsun'da 2022 yılının Aralık ayı sıcaklık ortalaması 15,7 derece olarak ölçülürken, bu sıcaklık değeri mevsim ortalamasının 8,3 derece üzerinde yer aldı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri ile mevsimlerdeki sıcaklık dereceleri farklılık göstermeye başladı. Samsun'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün illere ait mevsim normalleri sıcaklıklarına göre (1991-2020) aralık ayı ortalaması 9,4 olurken, 2022 yılının Aralık ayının sıcaklık ortalaması 15,77 olarak ölçüldü. Son aralık ayının sıcaklık ortalaması mevsim normallerinin 8,3 derece daha üzerinde seyretti. Aralık ayında Samsun'da ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 4 Aralık 2010'da 28,9 derece ile görülürken, en düşük sıcaklık ise 31 Aralık 1941'de sıfırın altında 5 derece olarak kayıtlara geçti.

Son aralık ayında Samsun'da ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 13 Aralık 2022'de kaydedildi. 13 Aralık 2022'de Samsun'da termometreler 22 dereceyi gösterdi. 2022 Aralık'ta en düşük sıcaklık ise 9 derece oldu. 20 Aralık'ta termometreler 9 dereceye kadar inse de aralık ayı boyunca gündüz sıcaklığı 9 derecenin altına düşmedi.

2023 Ocak'ta sıcak başladı

Öte yandan Samsun'da 2023 yılının Ocak ayı sıcaklıkları da ilk 5 günde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Samsun'da ocak ayının ilk 5 gününde hava sıcaklıkları 16, 13, 12, 14 ve 14 derece olarak ölçüldü. Samsun'da hava sıcaklıklarının birkaç gün daha 12 ila 8 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.