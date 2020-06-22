İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da sıcaktan bunalan kendini sahile attı

SAMSUN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaş soluğu İlkadım sahilinde aldı.

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar çimlerdeki gölgelerde serinledi.


Sahildeki balıkçılar da normalleşme ile geri dönenler arasındaydı. Oltalarını denize atıp beklemeye koyulan balıkçılar evde oldukları günleri geride bıraktı. Şansı rastgelenler birkaç balık da tutmayı başardı. Gezmek adına sokakta olanların da ilk adresi sahil oldu. Şehrin gürültüsü ve muhtemel virüs yoğunluğundan kaçan vatandaşlar burada attıkları turlarla zaman geçirdi.


Çimlerde yatıp uyuyanlar dahi görülmeye başlandı. Tütün İskelesi de normalleşmeden etkilendi. Sahildeki vatandaşlar buraya gelerek temsili karaya çıkışı inceledi ve fotoğraf çekildiler. Havanın sıcaklığına rağmen maskelerini yanlarından eksik etmeyen vatandaşlar uygulamaya başlanan zorunluluğa burada da uydu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.