Samsun'da ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' kuruldu

Çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için Türkiye genelinde yerel yönetimlerde oluşturulan ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' Samsun'da da hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki müdürlüğün adı değişerek ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklik kapsamında ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi yapılan değişiklikle Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nün adını Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nün adını da ‘Sıfır Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü' olarak değiştirdi.

Türkiye'de 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 2017 yılında ciddi bir mücadelenin başladığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda sıfır atık ile mücadele kapsamında Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan yeni müdürlüklerin de güzel çalışmalara imza atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde doğaya, çevreye ve bütün canlılara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Demir, "Öte yandan yine Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde ciddi ilerlemeler kaydedildi. Bu bağlamda Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretim yapılması yönündeki atılımlar son derece değerli ve önemlidir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Sıfır Atık konusunda yaptığımız yatırımlar ve projeler ile Türkiye'ye örnek yerel yönetimlerden biriyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek sıfır atık projesi gerekse de çevre ile ilgili tüm hizmetlerimizin bir çatı altı altında yürütülmesi noktasında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızın bünyesindeki iki müdürlüğün adını ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' olarak değiştirdik. Güzel çalışmalara imza atılacağından şüphem yok. Hedefimiz ve gayemiz daha temiz bir çevre ile birlikte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaktır” dedi.