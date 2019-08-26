Samsun'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan ünlü Amerikan M1 tipi uzun namlulu piyade tüfeği ve 326 adet 7,62 mm mermi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T., A.K. ve A.B. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. A.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.