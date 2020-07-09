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Samsun'da silah kaçakçılığından 5 şahıs adliyede

Samsun merkezli silah kaçakçılığı ile ilgili operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da polis ekipleri "6136 SKM silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak" suçlarına yönelik Samsun merkezli, başka illeri de kapsayan 2 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.


Şüpheli şahıslarla bağlantılı yapılan çalışmalarda ve operasyon esnasında, 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 33 adet şarjör, bin 761 adet değişik çaplarda fişek, 89 adet silah parçası (tabanca horozu, icra yayı, iğne vb.), 6 adet ruhsatsız tüfek, 62 adet tüfek kartuşu, 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


İfadeleri alınan 19 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Y.K., E.K., F.E., A.K. ve M.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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