Samsun'da silah operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1'i Kalaşnikof otomatik tüfek, 5 tabanca ve mermiler ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde bir bağ evi ile Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde ise İstanbul'dan Samsun'a gelen araçta silah ele geçirdi. Her iki ayrı operasyon kapsamında İlkadım, Kavak ve Tekkeköy ilçelerinde tespit edilen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet AK 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, 26 adet Kalaşnikof fişeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 34 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili M.İ. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.İ. ve C.Ö. ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.