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Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında

Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (19) idaresindeki motosiklette bulunan E.K. (21), sokakta bulunan Y.E.A.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda bacaklarından vurulan Y.E.B., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar motosikletle kaçtı. Polis olay yerinde 8 adet boş kovan ele geçirdi. E.K. ve H.S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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