İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da silahla yaralama şüphelisi gözaltına alındı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de 5 gün önce meydana gelen olayda silahlı saldırıya uğrayan U.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.C. polis tarafından gözaltına alındı.


T.C. polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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