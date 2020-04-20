Samsun'da silahla yaralama şüphelisine adli kontrol

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp yaralanması olayının şüphelisi çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Caddesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ç.K. (19) her iki bacağından da vurularak yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K. tedavi altına alındı. Ç.K.'nin olaydan 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.Ç. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan S.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ç.K.'nin daha önce kendisini kolundan bıçakladığı söyleyen S.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.