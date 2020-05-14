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Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama

Samsun’da bir gencin silahla yaralanması olayının şüphelisi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir gencin silahla yaralanması olayının şüphelisi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı M.K.'nin kullandığı motosiklet ile olay yerine gelen M.T.(26), burada ticari taksi ile olay yerinde gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ateş edilmesi sonucu sağ bacağından vurularak yaralanan M.T. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ticari takside bulunan 3 kişi kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K., yanında bulunan N.A. ile taksi şoförü U.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren taksi şoförü U.H. serbest bırakılırken, E.K. ve N.A. ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, N.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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