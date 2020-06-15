İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kadının silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kadının silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde saat 02.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol bacağından yaralanan T.K. (29) adlı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili H.K. ve A.Ş.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.