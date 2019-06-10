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Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Necatibey İlkokulu yanında önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.K.(43) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.B.(45), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B., yaralı ile 30 yıldır mahalle arkadaşı olduklarını, kendisini tahrik edip elinde bıçak görünce önce havaya daha sonra yere doğru ateş ettiği belirterek amacının yaralamak olmadığını söyledi.


Samsun Adliyesine çıkarılan M.B., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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