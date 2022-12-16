İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu U.C. ayağından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen K.D.(18) kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. K.D. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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