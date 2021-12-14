İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun’da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahla bacağından yaralanan İ.U., özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, kendisini vurduğunu iddia ederken, polis ise tabancadan çıkan kurşunun giriş çıkışına göre 'şahsın kendini vurmuş olamayacağı' ihtimali üzerinde duruyor.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.