Samsun'da silahlı çatışma: 7 yaralı

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri doktora saldırarak darp etti.

Olay, Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında husumet yüzünden çıkan kavga karşılıklı silahlı çatışmaya döndü. Av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu Bafracalı muhtarı ve aynı zamanda Terme Odası Başkanı olan Ferda E., Nazlıbey E., Ramazan E., Tayfun E., Fethi E. ve Hasan E. silahla vuruldu. Olayda tüfekle ateş açtığı iddia edilen Ulutan E. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesine, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Nazlıbey E.'nin Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Ekrem K.'yi darp ederek yaraladığı ileri sürüldü. Yaralı doktor ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayda silah kullanan ve darp sonucu yaralanan Ulutan E. elleri kelepçeli ambulansta Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastane önündeki ambulansta yaralı kardeşlerinin nerede olduğunu sorarak taşkınlık yapan Ulutan E., resmi ve sivil polislerin yardımıyla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Ulutan E. hastaneye götürülürken 112 personeli kadına da tekme attı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.