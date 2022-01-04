Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da eğlence mekânında çıkan tartışma sonucu bir kişi kafasına silahla vurularak yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir eğlence mekanında bilinmeyen sebeple Bülent Ş. ile A.T., F.T., ve E.Ş. arasında tartışma çıktı. Eğlence mekânından ayrılan grubun sokaktaki tartışması büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kafasına silah kabzasıyla vurulan Bülent Ş. vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildi. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Bülent Ş., 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.