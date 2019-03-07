Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4'ü kardeş 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli kavgada S.T. (23) bacağından vurularak, F.Y. (47) de sağ kulak üstünden 10 santimlik kesi oluşması sonucu yaralandı. Yaralılar iki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaralanan S.T. ile onu tüfekle yaralayan F.Y.'yi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına aldı. S.T.'nin kardeşleri C.T. (24), T.T. (22), A.T. (19) ile akrabaları E.T. (19) de polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Bürosunda sorgulanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.