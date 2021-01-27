Samsun'da silahlı sadırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.E.K. sol bacağından yaralandı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan A.E.K. ilk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı şahıs Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen V.K ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.