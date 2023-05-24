İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.


Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Hızırbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Büyükdağ(26), sokakta silahlı saldırıya uğradı. Karnından vurulan Büyükdağ, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Muhammed Büyükdağ'ın dün akşam evinin önünde duvara yazı yazan bazı kişiler ile tartışma yaşadığı bildirildi.


Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenilirken, tahkikat devam ediyor.

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