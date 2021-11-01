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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi fuar alanı mevkisindeki bir kafede gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıda Hayati Çelik (42) sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Çelik özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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