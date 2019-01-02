Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan D.K.(21) bacaklarından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.Ş.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlana B.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.