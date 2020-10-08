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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Ş.(22) bacaklarından yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan E.Ş. tedavi altına alındı. E.Ş., evinde oturduğu bir sırada önceden tanıdığı K.A.'nın (21) kendisine telefon açarak evinin önüne çağırdığını, tek başına olay yerine gittiğinde aralarında husumet bulunan A.K.'nin (21) ateş ederek kendisini vurduğunu söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili K.A. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan K.A. ve A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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