İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Kürşat H.U.(33) sol göğsünden, sağ karın boşluğundan ve bacağından vurularak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kürşat H.U. ameliyata alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralının kaldırıldığı hastaneye takviye olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile motosikletli Yunus ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kimliği belirsiz şahıs kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.