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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan G.T.(37) her iki bacağından da vurularak yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.T. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kendini G.Z.'nin vurduğunu söyleyen G.T. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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