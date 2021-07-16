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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Çamlıca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y. (35), bacaklarından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs kendisine ateş eden kişiyi tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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