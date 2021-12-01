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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.B.A. (27) sağ bacağının 3 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi kaçtı. Yaralı D.B.A., önceden tanıdığı B.D.'nin kendisini konuşmak için olay yerine çağırdığını ve tanımadığı 2 kişinin silahla ateş edip kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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