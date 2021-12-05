Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde saat 20.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan T.K. (25) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan T.K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenledikleri iddia edilen O.B. ve R.S. otomobil ile kaçtı. Polis şüpheli şahısların kaçtıkları tespit edilen otomobili terk edilmiş olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.