İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da kaldığı evde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da kaldığı evde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki F.C. kaldığı evde silahlı saldırıya uğradı. 3 yerinden yaralanan F.C. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı zanlısı E.A. ise olaydan sonra kaçtı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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