İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan U.K.(33) sağ bacağından yaralandı. Özel araçla arkadaşı tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.