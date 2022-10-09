Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan U.K.(33) sağ bacağından yaralandı. Özel araçla arkadaşı tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.