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Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan F.Ş. ve C.A. bacaklarından yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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