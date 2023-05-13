Samsun'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan bir eğlence yerinde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticareti taksi ile gelen 3-4 kişinin dışarıdan eğlence mekanına silahla ateş açıp yine aynı ticari taksi ile kaçtılar. Silahlı saldırganlar bir süre sonra da ticari taksiden inip kayıplara karıştılar. Silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.