İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan bir genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan bir genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 5 Mart'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Salih Bişi (23) kafasından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Salih Bişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Salih Bişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.


Öte yandan, silahlı saldırıyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan E.K.'nin daha önce gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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