Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kafasından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Kalkancı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binasın bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan S.Ç. (25) kafasından vurularak ağır yaraladı. Olay,112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi. Olay yerine ambulans ve ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde bulunan S.Ç. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.