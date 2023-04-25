Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Selahattin S. (21), vücudunun 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selahattin S. ameliyata alındı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Berkay E. (26) kısa sürede olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.