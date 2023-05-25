İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Samsun’da işyerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da işyerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülhan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan lastikçi çalışanı Hüseyin Erdoğan (32) ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ç.K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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